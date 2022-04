Francesca Fialdini su Tiberio Timperi: come ha definito il suo ex collega di lavoro in un'intervista

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono due conduttori molto noti dal pubblico italiano che li ha seguiti per anni con il programma La vita in diretta. Tra i due c'è molto affetto e stima, anche se nel corso del tempo non sono mancati momenti di difficoltà che hanno messo a dura prova il loro rapporto. Lo ha rivelato in più occasioni la conduttrice Fialdini che non si tira indietro e risponde alle domande dei giornalisti con stile ed eleganza.

