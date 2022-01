Francesca Michielin debutta da scrittrice

(LaPresse) Francesca Michielin debutta come scrittrice. Esce infatti il 15 marzo “Il cuore è un organo”, primo romanzo della cantautrice veneta. "Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere», spiega la musicista. Il libro è la storia di una giovane cantautrice di successo, che ritrova sul suo cammino una cantante ritiratasi dalle scene ormai da decenni e di una terza donna che le ha fatto incontrare. Michielin ha annunciato l'arrivo del suo primo libro con un post sui social in cui ha svelato la copertina del suo romanzo.