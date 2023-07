Francesco Russo, intervista all’attore che é stato uno dei figli di Filomena Marturano ( interpretata dall’attrice Vanessa Scalera) per la regia di Francesco Amato. Al cinema lo abbiamo visto in “Eravamo bambini” per la regia di Marco Martani. Ha partecipato anche alla serie televisiva di Netflix “A classic horror story”. Per Now Tv ha partecipato a “Call my agent” di Luca Ribuoli.

Servizio di Ilaria Cotarella