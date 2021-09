Futuro (anche) in tv per Nek?: «La musica resta la mia vita ma la televisione mi trasmette energia»

Insieme a Michela Giraud, Nek è alla conduzione dell’appuntamento pomeridiano con i Seat Music Awards 2021 all’Arena di Verona. In onda su Rai 1 domenica 12 settembre, lo speciale Disco Estate riporta il cantautore in un ruolo che non esclude di poter continuare a rivestire. «Mai come in questo periodo la musica è stata vicina a tutti e non era scontato poter tornare dal vivo», spiega l’artista. «Il mio obiettivo è far scoprire cosa c’è dietro una canzone, andare oltre anche le canoniche domande per carpire agli artisti qualcosa in più», aggiunge. Su un futuro televisivo, Nek si mostra possibilista. «Sono sempre alla ricerca di stimoli, rincorro le emozioni per poterle restituire – conclude – Il linguaggio della tv mi piace molto, è qualcosa con cui provo a crescere ed è un ambito che mi trasmette energia. La musica resta la mia vita ma sento l’intrattenimento e la conduzione molto vicini a me».

