Geolier sul tetto dello streaming: «Il Coraggio dei Bambini» primo nella Top Albums Debut Global

Che fosse uno dei progetti più attesi di inizio anno era acclarato, ma Geolier ha conquistato tutti, e non solo in Italia. L’album “Il Coraggio dei Bambini” ha, infatti, scalato la classifica Spotify imponendosi a livello mondiale nel weekend di debutto (dal 6 all’8 gennaio) è stato il disco più ascoltato sulla piattaforma. L’album svetta al primo posto della Top Albums Debut Global lasciandosi alle spalle artisti del calibro di French Montana e Iggy Pop. Inoltre, il rapper napoletano mette a segno un’invidiabile doppietta, portando la traccia “X caso” feat. Sfera Ebbasta alla sesta posizione nella Top Songs Debut Global. Anticipato da “Chiagne”, già Platino, e “Money”, “Il Coraggio dei Bambini” unisce sonorità che guardano oltreoceano e temi contemporanei. «Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano, come lo farebbe un napoletano», afferma il rapper.

Foto ufficio stampa Instagram spotifycharts; music Elevate from Bensound.com