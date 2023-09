GF, Beatrice Luzzi e la parola sussurrata all'orecchio del figlio: Anita la critica con Samira

Alcuni inquilini della casa della GF sembrano essersi schierati contro Beatrice Luzzi, a prescindere da tutto. Nella casa, Anita ha criticato con Samira il comportamento di Beatrice durante la sorpresa con i suoi figli della scorsa settimana pensando che l'attrice stesse cercando di capire dai suoi figli la percezione della sua situazione all'esterno, interessata quindi soltanto a come stesse apparendo fuori dalla Casa Non tutti sono dello stesso parere e, infatti, un utente su Twitter ha scritto, riferendosi ad Anita: «Non capisce che la domanda ai figli non era per capire la percezione del fuori ma perché preoccupata per loro nel caso in cui a scuola li prendessero in giro o loro stessero male per qualche suo atteggiamento in casa».

