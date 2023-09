Grande Fratello, il calzolaio Lorenzo Remotti cade dal letto: l'incidente nella notte ripreso dalle telecamere

La nuova edizione del GF è cominciata e, come tutti sanno, questa volta sono stati scelti concorrenti famosi e altri sconosciuti per convivere nella casa più spiata d'Italia. Il giovane concorrente Lorenzo Remotti, il calzolaio, è diventato protagonista di un episodio piuttosto divertente. Il ragazzo è infatti caduto dal letto durante una notte nella casa. Questo incidente ha suscitato ilarità sia in lui che negli altri coinquilini, offrendo un tocco di leggerezza e divertimento che sembra apprezzato dal pubblico di Mediaset, desideroso di una trasmissione più spensierata e meno volgare rispetto alle scorse edizioni del reality.

