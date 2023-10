GF, il consiglio di Ciro ad Heidi fa scoppiare la polemica: «Era meglio se dicevi che ti piaceva»

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, è finito al centro della trasmissione l'ennesimo confronto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, che in passato avevano avuto alti e bassi nella loro conoscenza all'interno della casa. Tuttavia, il risultato è stato tutt'altro che scontato, con una risposta sorprendente da parte di Heidi. Dopo una serie di rifiuti da parte di Heidi, il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di convincerla in diretta a rivelare i suoi sentimenti per Varrese, mostrandole un video. Heidi è apparsa serena e ha dichiarato di provare soltanto una grande simpatia per Massimiliano, ma senza alcun interesse ִsentimentale ulteriore. Nonostante gli sforzi di Signorini e Cesara Buonamici, che forse sperava di fare un po' da Cupido, Heidi ha concluso la discussione rivolgendosi verso Massimiliano e affermando convinta: «Non mi piaci». Più tardi, nella casa, il concorrente Ciro Petrone si è avvicinato ad Heidi per offrirle il suo punto di vista: «Era più bello se dicevi che ti piaceva, perché è la verità». Heidi però ha subito risposto, dicendo: «Non è vero, sono tre puntate che voglio chiudere questa storia». Sui social è scoppiata la polemica, in tanti infatti ritengono che la situazione stia diventando irrispettosa nei confronti di Heidi: concorrenti e trasmissione sembrano voler propendere per una storia tra lei e Massimiliano ma la ragazza ha apertamente affermato di non avere interesse e di voler chiudere questa parentesi.

