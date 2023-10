Grande Fratello, Lorenzo Remotti squalificato? La frase pesante su Beatrice Luzzi lascia basiti gli utenti

Nella casa del GF, Lorenzo Remotti ha espresso apertamente il suo disappunto nei confronti di Beatrice Luzzi. Le sue parole hanno suscitato molta attenzione e discussione tra i concorrenti. Lorenzo ha infatti manifestato la sua antipatia per Beatrice, suggerendo che il suo carattere spigoloso sia dovuto alla mancanza di affetto maschile, lasciando di stucco gli spettatori con le sue parole. Lorenzo ha sostenuto che se Beatrice avesse un compagno che la rende felice in tutti i sensi, sarebbe una persona molto diversa e più docile. Ha anche osservato il comportamento di Beatrice verso gli altri concorrenti, affermando di notare se lei agisce in modo scorretto con persone più deboli del gruppo. Lorenzo ha infatti affermato: «Il motivo principale per cui quella donna è così è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile. Se avesse un uomo che la facesse contenta nel senso completo, che le desse affetto... Sarebbe completamente un’altra persona [...] Invece così tira fuori tutto il lato negativo». Queste tensioni potrebbero influenzare il televoto (senza contare che per alcuni meriterebbe la squalifica), in quanto entrambi sono in nomination e il vincitore potrebbe decidere chi nominare per l'eliminazione nella prossima puntata. Il video che mostra le opinioni di Lorenzo potrebbe spingere Beatrice - e non solo - a nominarlo. Intanto, la prossima puntata in diretta su Canale 5 si avvicina e in molti sono sicuri che le parole di Lorenzo non passeranno inosservate.

