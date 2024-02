Gf, nella casa si sa già tutto? Il sospetto di Beatrice: «Hanno le anticipazioni»

Nell'ultima puntata del Grande Fratello è andato in scena un momento che ha fatto riflettere sia Beatrice Luzzi che molti telespettatori, dato che l'attrice romana ha affermato il suo sospetto che alcuni coinquilini possano avere ricevuto delle anticipazioni su quello che sarebbe avvenuto nel corso della puntata. Oggetto del contendere è stata la sorpresa organizzata per Greta Rossetti, che ha incontrato i nonni durante la diretta serale. Peccato che, a quanto pare, quella sorpresa non fosse poi così tanto inaspettata. Ma cosa avrà mai detto Beatrice Luzzi a riguardo? E come si rifletteranno questi nuovi sospetti sulla sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben