Con ogni probabilità rivedremo Soleil Sorge anche nell’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip: non come concorrente però. E nemmeno come opinionista. Ma allora che ruolo avrà mai pensato per lei il buon Alfonso Signorini?

