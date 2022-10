Gf Vip, Amaurys e quel gesto per aiutare Nikita: «Stavo piangendo come una dannata»

Nella casa del Gf Vip, Amaurys è apparso molto protettivo nei confronti di Nikita. «Ama mi ha recuperato un costume me l’ha lanciato dicendo: Adesso ti butti in acqua, prima di chiudermi in confessionale, stavo piangendo come una dannata», ha spiegato la modella a George. «Amaurys e George sono così protettivi nei confronti di NIkita», ha notato un altro spettatore. «Il senso di protezione che George, Amaurys e Luca hanno verso Nikita è qualcosa di bellissimo. Loro hanno saputo cogliere la bellezza interiore di questa ragazza, ha scritto qualcun altro. Qualcun altro invece ha provato a ipotizzare quanto accaduto: «Quanto ci vogliamo scommettere che Nikita è crollata per quella frase di Cristina in cui ha detto che se la gente non le si avvicina c’è un motivo e deve cambiare modo di essere? È veramente brutto sentirsi dire di essere sbagliata».

