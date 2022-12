Gf Vip, Antonella attaccata da Edoardo Tavassi: ecco la scena che a molti non è piaciuta

Nella notte, al Grande Fratello Vip, succede di tutto contro Antonella Fiordelisi. In particolare, è Edoardo Tavassi che dopo la puntata si lascia andare e si scaglia completamente senza freni contro la schermitrice, trascinando nella discussione anche gli altri concorrenti della casa. La scena non è piaciuta a tutti i telespettatori che, sui social, si sono immediatamente divisi tra chi si schiera con la Fiordelisi e chi invece con Tavassi. Che cosa succederà adesso? Si è trattata di una presa di posizione della casa o saranno presi provvedimenti per l’atteggiamento del gruppo contro Antonella?

