Gf Vip, Antonella Fiordelisi si scaglia contro Nikita Pelizon: il fidanzato Edoardo Donnamaria la zittisce

Nella notte, al Gf Vip, mentre parlava con i due Edoardo, Antonella Fiordelisi si è lanciata in un’invettiva contro Nikita Pelizon, mettendo addirittura in scena un’imitazione della coinquilina, con tanto di voce sospirata. La schermitrice ha infatti preso un po’ in giro l’altra concorrente, senza però ritrovarsi ad essere appoggiata da Tavassi né dal fidanzato. Proprio Donnamaria, infatti, si è mostrato decisamente stanco di questo tipo di discorsi, intervenendo in maniera netta per zittire Antonella.

