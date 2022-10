Gf Vip, Antonino incontra Ginevra: «Da quando non ci sei sembra se ne siano andate 15 persone»

Dopo la squalifica, Ginevra Lamborghini non aveva ancora avuto modo di incontrarli. In giardino, Lamborghini ha così potuto salutare tutti, in particolare Antonino Spinalbese, con il quale stava stringendo un legame speciale. «Antonino ha chiesto a Ginevra in giardino se stesse veramente bene e lei ha detto di no», ha notato un utente su Twitter. Ginevra, infatti, è apparsa provata dopo la sua eliminazione. I due, occhi negli occhi, sono apparsi felici di vedersi. «Vorrei abbracciarti, ho visto che hai fatto il bravo, in camera ti sei preso tutto il mio spazio. Sto bene, almeno mi dico che sto bene, devo stare bene. Non nego che quello che è successo sia un incubo», ha spiegato Ginevra. «Sembra che se ne siano andate 15 persone da quando non ci sei», ha spiegato Antonino. «Qui dentro hai trovato amici che condividerai per tutta la vita, almeno io sono uno di quelli».

