Gf Vip, ecco cosa ha fatto Antonino quando Ginevra è uscita dalla casa

Parlando con Sofia Giaele De Donà nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad alcune interessanti rivelazioni su Ginevra Lamborghini, espulsa dal reality show con l’accusa di aver giustificato e fomentato gli atti di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Ebbene, l’ex compagno di Belen Rodriguez, a quanto pare, dopo che la sorella di Elettra ha lasciato la casa, ha comunicato con la sua agenzia chiedendole di provare a far lavorare anche lei per evitare che trovasse l’oblio per via della modalità con la quale ha lasciato il reality show di casa Mediaset. Tutto molto interessante, se non fosse che gran parte del pubblico non sembra aver gradito affatto queste sue esternazioni.

