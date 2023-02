Gf Vip, Antonino Spinalbese difende Antonella Fiordelisi: Edoardo resta in silenzio

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha difeso Antonella Fiordelisi dalle critiche ricevute, mettendole a confronto con l'atteggiamento generale nei confronti degli altri coinquilini della casa. In particolare, l’hair stylist ha espresso il suo disappunto per il fatto che Antonella venga giudicata da cinque mesi, mentre altri non vengono mai criticati per comportamenti simili o peggiori. La reazione dei telespettatori è stata immediata, con molte persone che hanno notato la stranezza della situazione, ovvero che sia Antonino a difendere Antonella davanti ad Edoardo, che sembrava privo di qualsiasi voglia di intervenire nella discussione.

