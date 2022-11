«Antonino Spinalbese non ha avuto rispetto», Marco Bellavia spara a zero sul suo conto

La puntata del Gf Vip in onda su Canale 5 ha ampiamente affrontato l'atteggiamento di Antonino Spinalbese nei confronti delle ragazze nella casa. A dipingere un quadro ben preciso sull'ex di Belen Rodriguez ci ha pensato Marco Bellavia. Poco prima della diretta, infatti, Bellavia in video collegamento con il Gf Vip Party ha detto la sua: «ha fatto il gatto morto con Ginevra, con Giaele e con Oriana e poi le ha mollate tutte lì così… Non ha avuto rispetto né nei confronti delle donne né nei confronti delle persone che ci sono intorno». Inevitabilmente Twitter si è riempito di commenti sulla questione: «Bellavia in questo caso Antonino fa il gatto morto, ma le donne sono state gatte vive… Quindi di che parliamo? Nessuno le ha obbligate…», ha twittato un utente.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Funday from Bensound.com