Gf Vip, Antonino Spinalbese pazzo di Cecilia Rodriguez? Cosa svela a Edoardo Tavassi sulla sorella di Belen

Antonino Spinalbese è stato il compagno di una delle donne più desiderate d’Italia: Belen Rodriguez. A quanto pare, però, il celebre hair stylist aveva un debole per la sorella della showgirl e conduttrice tv, Cecilia. È quanto si intuisce al Grande Fratello Vip dove, nella notte, Antonino ha parlato con Edoardo Tavassi e Luca Salatino delle somiglianze tra Cechu e Oriana Marzoli. Parole, le sue, che sembrano nascondere proprio un debole per Cecilia Rodriguez (come lui passata proprio per la casa più spiata d’Italia). Si tratterà soltanto di una forte simpatia o tra Spinalbese e la sorella di Belen c’era qualcosa in più? Non lo sappiamo perché poi è arrivata la censura della regia.

Foto Kikapress per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Cute from Bensound.com