Gf Vip, Attilio contro Charlie: cosa è successo appena sono rientrati in casa?

Al Gf Vip, passata la paura dei contagi da Covid-19, alcuni concorrenti tornano a farsi sentire all'interno della casa. È il caso di Attilio Romita, che sembra essere tornato in forma e pronto a cogliere ogni più piccola sfumatura negli altri concorrenti. Il giornalista ha espresso in poche parole tutto il suo disappunto verso i modi e l'atteggiamento di Charlie Gnocchi. «Sei sempre stato affettuoso con tutte, in due mesi non ti ho mai visto abbracciare Nikita, adesso perché l'hai abbracciata?», ha chiesto pungente Attilio a Charlie, durante un momento di chiacchiere nella casa. «Attilio è tornato bello carico, quanto mi mancava», ha twittato un utente. «Ad Attilio non va giù che Charlie sia tra gli immuni e al televoto il preferito, ed ha ragione», ha notato un altro spettatore.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Summer from Bensound.com