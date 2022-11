Gf Vip, aumentano i casi Covid nella casa? Gli autori costretti a censurare molte frasi

Dopo la comunicazione del fatto che, nella casa del Gf Vip, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono tutti contagiati, la preoccupazione tra i concorrenti del reality show sta ovviamente avanzando. I concorrenti sembrano piuttosto preoccupati e c’è anche qualcun altro che ha cominciato a sviluppare dei sintomi, sebbene paia che non ci siano nuovi positivi. In tutto questo, però, qualcosa non convince i telespettatori. Ogni volta che un concorrente nella casa parla di Covid, infatti, la regia dirige subito le telecamere e i microfoni altrove. Si tratta forse di censura? Che cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia?

