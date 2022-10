Gf Vip, bacio tra Edoardo e Giaele in piena notte: uno scherzo di Antonella per Nikita?

Al Gf Vip, la convivenza forzata sta facendo emergere a poco a poco i caratteri degli inquilini. È successo anche a Nikita che non ha affatto apprezzato uno scherzo che, alla diretta interessata, è sembrato tutto tranne che appunto un gioco. Lo scherzo, infatti, è sembrato più un mettere alla prova la sincerità di Nikita, su Twitter, si legge: «Nello scherzo Giaele ed Edoardo si sono baciati davvero e Nikita nonostante non sapesse dello scherzo e li ha visti, alla domanda di Antonella se qualcuno avesse visto la scena non ha detto niente». Nikita non ha apprezzato e ha raccontato ad Amaurys: «Tu usi la gente come pedine? Sai che ho un blocco comunicativo e c’ho messo settimane per parlarti e poi fai ‘sto teatrino? Vai da tutti a dire che io ho visto e non parlo, mi fai passare da falsa? [...] È un gioco del ca**o questo, non è uno scherzo».

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com