Gf Vip, cala il silenzio in cucina: le urla dal salotto zittiscono tutti

Al Gf Vip, Elenoire Ferruzzi ha avuto l’ennesima sfuriata relativa, ancora una volta, al suo rapporto con Daniele Dal Moro, finito al centro delle dinamiche della casa. In un video ripreso sui social si vede la diretta della casa, dove alcuni concorrenti occupati in cucina, si zittiscono di colpo davanti alle urla di Elenoire Ferruzzi, intenta a spiegare a Giaele il suo punto di vista in un’altra stanza della casa. «Perché le mie parole vengono sempre messe in dubbio? Voi lo fate a prescindere. Tutte le volte!», ha urlato Elenoire, visibilmente arrabbiata. «Anche loro non sopportano più queste sue continue sceneggiate. Non accetta critiche o consigli. Se qualcuno con calma vuol dirle il proprio punto di vista, lei automaticamente inizia a gridare e sclerare», ha scritto qualcuno su Twitter. «Il silenzio è rassegnazione, non sanno più come dirglielo», ha commentato qualcun altro.

