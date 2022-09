Gf Vip, Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli: «Avete visto quello che ha fatto?»

Al Grande Fratello Vip, Carolina Marconi ha dimostrato di non aver gradito affatto le parole che le ha rivolto Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del reality show di casa Mediaset. Parlando con Pamela Prati, la concorrente si è sfogata duramente contro l’opinionista, prendendo di mira le sue dichiarazioni e il suo atteggiamento. Durante la prossima puntata ci sarà un nuovo confronto tra le due? Il duro attacco di Carolina lo lascia presagire… Ecco che cosa ha detto sulla moglie di Paolo Bonolis.

