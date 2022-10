Gf Vip, Charlie lo dice dopo la lite con Antonino: la frase su Marco Bellavia che fa infuriare gli utenti

Charlie Gnocchi, negli ultimi giorni, è finito al centro di alcune discussioni, litigando con alcuni vipponi. In un confronto con Antonino Spinalbese, Charlie ha ripreso il discorso dell’abbandono di Marco Bellavia, affermando che «Tutti abbiamo fatto una figura di m**da, mi ci metto anche io, nonostante io non l’abbia fatta, perché sono nel gruppo». La frase ha fatto infuriare diversi spettatori. «Vedo che non ha capito nulla Charlie della questione Marco. E questo perché il programma lo ha graziato non facendo vedere nulla di ciò che hanno fatto e non mandandolo nemmeno al televoto!», «Vedere cosa significa punire solo uno per non educare nessuno?», hanno lamentato alcuni utenti su Twitter. Anche con Carolina Marconi c’è stato uno scontro, tanto che quest’ultima l’ha accusato di intromettersi in tutte le dinamiche: «Tu vuoi fare litigare le persone».

