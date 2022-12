«Chi si sposa per soldi è una p.......a», la frase di Edoardo davanti a Giaele fa discutere

Scoppia la polemica tra i telespettatori del Grande Fratello Vip per alcune frasi pronunciate ieri sera nella casa, alla presenza di diversi coinquilini, tra cui Giaele De Donà. Edoardo Donnamaria, parlando con Antonella e con Edoardo Tavassi, ha fatto infatti un commento sulle donne che si sposano per soldi. A tanti è parso un riferimento proprio a Giaele che però ha fatto finta di nulla mentre Tavassi e la Fiordelisi hanno provato a metterci una pezza e a cambiare discorso. Ma cosa avrà detto di preciso Donnamaria? Quelle sue parole gli porteranno qualche conseguenza?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music A day to remember from Bensound.com