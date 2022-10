Gf Vip, come sta Nikita dopo la squilifica di Ginevra: «Le ha lasciato un regalo dentro la valigia»

Ginevra è stata squalificata, a seguito delle sue affermazioni contro Marco Bellavia. Ha subito raggiunto lo studio di Canale 5 tra le lacrime e visibilmente provata. In casa, Nikita ha cominciato subito a rassicurarla, sussurrandole delle dolci parole per consolarla. «Pensa che tu non sei questo», le ha ripetuto Nikita, cercando di consolare Ginevra. «La sensibilità e dolcezza di Nikita nel consolare Ginevra mi ha fatto venire il nodo in gola», ha twittato un utente. Nella notte, tra le lacrime, Nikita ha cominciato a preparare la valigia con le cose di Ginevra e le ha messo anche un suo vestito. «Comunque mi dispiace vedere Nikita già di morale. Nessuno le ha chiesto come stava sapendo che era legata a Ginevra, ad Antonino ha detto che era uscita una persona con cui aveva legato tanto. Mi ha fatto tenerezza quando stava in camera che posava le sue cose», ha scritto un utente.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Dreams from Bensound.com