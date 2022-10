Gf Vip, cos'è accaduto ad Attilio Romita prima di entrare

Dopo la puntata del giovedì sera, i “vipponi” si sono sfogati su quanto accaduto e sulle dinamiche del gioco che diventano giorno dopo giorno più chiare. Tra questi c’è Attilio Romita che non sarebbe soddisfatto del trattamento della produzione nei suoi confronti, e sarebbe scontento di quanto emerso sul suo personaggio fino ad ora. Attilio Romita avrebbe anche sottolineato una disparità di trattamento rispetto a Pamela Prati, e che la sua spiegazione sul caso Mark Caltagirone non torna. Inoltre, per partecipare al reality, Attilio avrebbe addirittura compromesso il rapporto con sua figlia. Lo ha spiegato personalmente, rivelando che «Mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui [...] Mi ha detto: se entri lì perdi una figlia, quando uscirò proverò a riprendermela ma se esco con ‘ste scenette non la recupero».

