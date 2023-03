Gf Vip, cosa ne pensa degli Incorvassi Ivana Mrazova: ecco la sua risposta

Dopo la breve incursione nella casa del Gf Vip in qualità di ex fidanzata di Luca Onestini, Ivana Mrázová è tornata alla sua vita di tutti i giorni. Sui social, Ivana ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dai suoi fan, curiosi di avere un suo parere sui cosiddetti Incorvassi, ovvero Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. «Sono due cuccioli, mi piacciono molto insieme. Sono due belle persone e spero per loro che fuori dalla casa continueranno la loro relazione», ha spiegato Ivana. «Quanto spero che mantengano il rapporto tra loro 4», ha scritto un utente su Twitter, riferendosi naturalmente a Micol, Edoardo, Ivana e Luca.

