Gf Vip, Cristina ad Edoardo sul conto di Alberto: «La mano in mezzo ai co*****i»

Nella casa del Gf Vip, alcuni atteggiamenti diretti e schietti di Cristina Quaranta stanno facendo discutere. In particolare, i fan di Edoardo Donnamaria, non hanno apprezzato alcuni scambi di battute tra i due. Cristina, in un modo molto “colorito”, ha spiegato a Edoardo che «Alberto non vede l’ora di ballare con te perché vuole che gli metti le mani in mezzo ai c*****ni, non l’hai ancora capito?» Non è una novità, infatti, che Alberto abbia dimostrato in queste settimane di reality un certo interesse nei confronti di Donnamaria, che però è interessato a frequentare Antonella Fiordelisi. «Che classe! Una vera signora la Quaranta!», «La bassezza, salviamo Alberto», «Che donna becera e sciatta. Un camionista ha molta più eleganza e buon gusto di te. Che finezza, davvero», hanno twittato alcuni utenti.

