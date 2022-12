Gf Vip, Dana Saber, bufera per la frase su Putin: «È il mio uomo ideale»

Fanno discutere le affermazioni di Dana Saber al Gf Vip. La nuova concorrente del reality show di casa Mediaset ha infatti espresso una certa simpatia per il presidente della Russia, Vladimir Putin, rispetto al quale ha detto «è il mio uomo ideale». Le sue parole potrebbero costarle molto caro e, nonostante Sarah Altobello e Attilio Romita abbiano tentato di sdrammatizzare e di condurre il discorso altrove, il danno era fatto. Saranno presi provvedimenti nei confronti di Dana? In molti tirano in ballo il caso di Clizia Incorvaia che fece riferimento a Tommaso Buscetta… le succederà la stessa cosa?

