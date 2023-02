Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana hanno dormito insieme: la reazione di Martina stringe il cuore

Nella serata di ieri al Gf Vip, l'intimità tra Daniele e Oriana ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori. I due sono andati a dormire insieme, facendo vedere movimenti decisamente sospetti sotto le coperte. Martina ha assistito alla scena di nascosto e la sua reazione ha colpito in tanti. La ragazza si è allontanata piangendo per non attirare critiche, ma resta da vedere come la situazione influirà sulla sua serenità emotiva, che al momento sta preoccupando molto i fan del reality show di casa Mediaset.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music OnceAgain from Bensound.com