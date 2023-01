Gf Vip, Daniele Dal Moro fa il segno a Oriana Marzoli di dargli un bacio ma ecco cosa accade dopo

Nella casa del Gf Vip, sembra esserci del tenero tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nel video che circola anche su Twitter, infatti, si vede Daniele fare il segno a Oriana di dargli un bacio sulla guancia, lei si avvicina per darglielo e lui si gira per riceverlo sulle labbra. I due poi sorridono e si abbracciano affettuosamente. «Mi sembra di rivedere Ignazio e Cecilia che cercavano sempre il contatto», ha scritto un utente che tifa per loro, sperando che possa scoccare davvero la scintilla tra i due. Tra Oriana e Daniele ci sarebbe già stato un vero bacio, arrivato di notte alla fine una lunga chiacchierata nascosti sotto le lenzuola...

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com