Gf Vip, Daniele dal Moro si sfoga sui social: «Bisogna sapere quando tacere»

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip in modo fulmineo ma prevedibile. Dopo il ritorno a casa, ha ringraziato i suoi sostenitori sui social e condiviso una lettera di Oriana Marzoli. Nonostante l'attesa per vederlo in puntata lunedì 27 marzo, l'ex concorrente ha confermato su Instagram che non parteciperà più alla trasmissione e ha lanciato una frecciata al reality show. Il suo post velenoso sta facendo discutere, anche per via di un commento di Edoardo Donnamaria. Cosa starà mai succedendo?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com