Gf Vip, Daniele molto vicino a Nikita: prima l'abbraccio e poi... Cosa è successo stanotte

Nella casa del Gf Vip più di uno spettatore ha notato come Daniele Dal Moro si sia interessato e avvicinato sempre più a Nikita Pelizon: prima l’abbraccia senza un reale motivo e poi la cerca continuamente nella casa. «Comunque le vere ship sono cose tipo Daniele e Nikita. Lui è sempre in imbarazzo quando c’è lei, che diventa di 40 colori. Per adesso speriamo almeno in un’amicizia, è già una buona base dato il fatto che lui non ha una donna da due anni ed è timidone», ha notato un utente su Twitter. «Attilio a Daniele: Secondo me stai corteggiando Nikita, lui lucido», ha commentato un altro utente. C’è però anche chi teme che il suo avvicinamento sia dato dalla sua voglia di emergere nella casa: «Ma Daniele sveglio perché vuole stare con Nikita?! Questo ha bisogno di clip per forza».

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Dreams from Bensound.com