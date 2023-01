GF Vip, Daniele si pente amaramente di quel momento con Murgia? Oriana lo mette spalle al muro

Al Grande Fratello Vip va in scena un momento di accuse e gelosia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente di origine venezuelana ha accusato il coinquilino di essersi avvicinato un po’ troppo a Nicole Murgia, nonostante sia conscio che quest’ultima ha un certo interesse per lui. Oriana ha cominciato dunque a recriminare a Daniele di volersi lasciare una porta aperta, mettendolo praticamente con le spalle al muro. Ma come sarà andata a finire?

