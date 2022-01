Gf Vip, Delia ringrazia Soleil: il discorso tra le due nella notte, ecco cosa è successo

Ieri è andata in onda un'altra puntata del Grande Fratello Vip che ha visto ancora una volta i protagonisti della serata Delia, Soleil e Alex Britti. Il trio non è passato di certo inosservato, in particolare l'attore di Centovetrine che è stato costretto ad abbandonare lo studio dopo essere stato ripreso più volte dal conduttore Alfonso Signorini. Il comportamento dell'ex gieffino non è stato appropriato e il conduttore ha perso le staffe. Inoltre le sue dichiarazioni sull'amore libero hanno lasciato il pubblico e i coinquilini perplessi e sono tanti i commenti che girano sui social al riguardo.

