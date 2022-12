Gf Vip, discorso hot in codice tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà: «Le luci non erano accese...»

Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno intrapreso un discorso hot con alcune parole in codice che hanno fatto sorridere anche il pubblico che le ha seguite. «Morta per questo discorso in codice tra Oriana e Giaele», ha scritto un utente su Twitter, riportando il video della chiacchierata tra le due. Oriana infatti ha camuffato il suo discorso parlando di ristorante, di cibo da cucinare e poi mangiare. Ma i suoi riferimenti erano verso tutt'altro e Giaele è sembrata aver capito immediatamente, tra sorrisi e battute ironiche. «Ristorante: Oriana in codice racconta di aver avuto o di volere un rapporto sessuale. Mi pare dica che ha avuto la metà. Ristorante = letto, Cibo = eccitazione, Mangiare/cucinare = sc**are, Buio = intimità Conclude che ha ancora molta fame», ha commentato un altro utente, decifrando così il codice di Oriana.

