Gf Vip, Donnamaria e Antonella rischiano grosso? Ecco cosa è successo stanotte

Il Grande Fratello Vip ha visto due concorrenti, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, costruire una fortezza fatta di coperte e cuscini sul divano e nascondersi al suo interno per eludere microfoni e obiettivi. Questa bravata potrebbe costare loro molto cara, poiché le regole del programma prevedono che i concorrenti devono sempre essere visibili alle telecamere e non possono alterare o manomettere l'attrezzatura fornita loro. Già in questa edizione del reality show, altri concorrenti sono stati nominati dopo aver violato queste regole. La situazione sta attirando l'attenzione dei telespettatori, che stanno chiedendo provvedimenti disciplinari. Cosa succederà?

