Gf Vip, dopo Marco Bellavia ora hanno puntato Nikita: come l'hanno presa in giro

Il caso Marco Bellavia non è bastato a bloccare le prese in giro e il bullismo nella casa del GF Vip: sui social diversi utenti stanno facendo notare come anche Nikita Pelizon sia finita al centro di una serie di prese in giro da parte dei coinquilini. La ragazza ed ex concorrente di Pechino Express, infatti, ha un modo di parlare molto particolare al quale Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis hanno cominciato a fare il verso, coinvolgendo nella presa in giro anche Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi. C’è chi si interroga su come questa presa in giro possa degenerare e sugli effetti che potrebbe portare nella casa… Cosa accadrà adesso? La produzione prenderà provvedimenti prima che anche Nikita Pelizon finisca al centro di un nuovo caso? Le prese in giro saranno bloccate sul nascere?

