Gf Vip, Edoardo ad Antonino: «Sei solo un por..»

Nella casa del Gf Vip, i “vipponi” cominciano ad emergere con i loro caratteri. Agli antipodi sembrano esserci Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria. Edoardo ha infatti affermato: «Se ti fossi fidanzato con una qua dentro e a me piaceva, non ci provavo, non che sia il caso, ti ripeto, ma non mi faccio fare il massaggio al c*lo», Antonino ha risposto: «Ma io non ci sto provando con nessuna». Edoardo allora ha risposto: «Lo so che non ci stai provando con nessuna, sei solo un p**co». In rete però molti utenti non hanno gradito le affermazioni di Edoardo, soprattutto dopo i comportamenti tenuti nella casa sia con Antonella che con Alberto. «Certo, il peso delle parole valgono solo per Antonino, non per uno che dà del p**co a un padre oppure del freddo a uno che parla del suicidio del padre», ha twittato indispettito un utente.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Summer from Bensound.com