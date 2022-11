Gf Vip, Edoardo Donnamaria: dichiarazione d'amore toccante ad Antonella Fiordelisi: parole commoventi sotto le coperte

Nella notte, al Grande Fratello Vip, c’è stata una meravigliosa dichiarazione d’amore. E chi poteva mai rendersi protagonista di un gesto così se non la coppia che, formatasi nella casa, è ormai al centro di questa edizione del reality show? Edoardo Donnamaria ha fatto sciogliere tutti i fan con quelle parole pronunciate mentre era a letto con Antonella Fiordelisi. Parole d’amore che suonano come dolcissime e importanti soprattutto perché è stato lui ha pronunciarle, nonostante tutte le difficoltà ad aprirsi che ha incontrato in questi mesi.

