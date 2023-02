Gf Vip, Edoardo Donnamaria sempre più vicino a Nicole Murgia ma lei non ci sta

A poche ore dalla diretta su Canale 5, nella casa del Gf Vip un episodio tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia è finito sotto la lente d'ingrandimento degli utenti che seguono e commentano il programma su Twitter. Si tratta di un video in cui si vedono alcuni vipponi fuori in cortile seduti sulle poltroncine a parlare. Edoardo, mentre chiacchiera, abbraccia la Murgia: la sua mano però sembra finire sul seno della ragazza, che però gli sposta la mano senza dire nulla. «Poi fa la vittima facendo passare Antonella per la poco di buono con Antonino», «Edoardo tocca il seno di Murgia, la insulta, non se la fila, e secondo lui è Antonella che manca di rispetto. Ha anche detto che vuole una pausa...», hanno commentato alcuni utenti.

