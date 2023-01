Gf Vip, Edoardo Tavassi si sente male: cosa è successo dopo la cena

Nella casa del Gf Vip, Daniele Dal Moro ha offerto a Edoardo Tavassi un rimedio per digerire dopo la cena a base di polpette preparate da Dana Saber. Il giovane ha preparato per lui un bicchiere d'acqua con una dose massiccia di bicarbonato per aiutarlo, ma Edoardo è scoppiato a ridere per l'odore dell'intruglio e le sensazioni tutt'altro che positive dopo averlo bevuto. La bevanda non ha infatti sortito l'effetto sperato ed Edoardo ha vagato per la casa con lo stomaco sottosopra, tra le risate generali degli altri inquilini.

