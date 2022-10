Gf Vip, Elenoire Ferruzzi su Daniele: «Per poco mi menava»

Al Gf Vip piovono accuse pesanti da parte di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro. La concorrente del reality show di casa Mediaset ha cominciato ad accusare il coinquilino di aver assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti. E questo sia a livello verbale che a livello fisico. Secondo quanto ha riferito ad Amaurys Perez e a Carolina Marconi, infatti, l’ex tronista di Uomini & Donne non le avrebbe soltanto gridato contro ma sarebbe stato praticamente ad un passo dal picchiarla. Esternazioni, queste, che non sono state affatto gradite dai fan che, intervenendo sul web, hanno rigirato le accuse contro la stessa Elenoire in quanto sembra che Daniele non abbia mai provato a metterle le mani addosso, pur avendo alzato la voce.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Memories from Bensound.com