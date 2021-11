I concorrenti del Grande Fratello Vip ci vanno forte coi condimenti! In cucina, non cercano certo di risparmiare, tanto da far addirittura preoccupare i fan per le quantità di olio di oliva che utilizzano. Ecco che cosa hanno combinato in soli due giorni.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music Funday from Bensound.com