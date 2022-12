Gf Vip, frase sessista di Edoardo Donnamaria su Oriana Marzoli: quelle parole lo mettono a rischio espulsione?

Scivolone assurdo per Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip quando, conversando con Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi, si è lasciato sfuggire una frase sessista e di cattivo gusto su Oriana Marzoli, parlando addirittura di stupro in maniera leggera. Le sue affermazioni sulla concorrente venezuelana sono decisamente gravi, tanto che adesso si teme che la produzione possa decidere di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Quella frase pronunciata con estrema superficialità e utilizzando parole decisamente gravi, infatti, potrebbe costargli davvero la permanenza nel reality show. Per lui arriverà forse una squalifica?

