Gf Vip, George Ciupilan: le parole in diretta della mamma nascondono un messaggio?

Al Gf Vip, George Ciupilan ha ricevuto una sorpresa speciale in diretta televisiva, potendo parlare ancora una volta con Marilena, la sua mamma, che è comparsa nel giardino della casa per spronare il ragazzo a dare di più. Il giovane ha ricevuto un video messaggio dal padre direttamente dalla Romania, con cui aveva tagliato ogni tipo di rapporto ma non solo: sua madre ha colto l'occasione per lanciare un messaggio forte e chiaro a suo figlio. «Anche i ragazzi della Stardust dicono di aprirti», ha più volte ripetuto Marilena, riferendosi all'agenzia di cui fa parte il ragazzo. Nelle sue parole sembrava ci fosse celato un messaggio nascosto, un invito ad essere più partecipe nella casa e a creare dinamiche che possano interessare il pubblico, altrimenti il rischio è che George esca dal gioco molto presto.

