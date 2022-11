«Facciamoci trovare sotto le coperte», la strana proposta di Giaele ad Edoardo al Gf Vip

I giorni dentro la casa più spiata della televisione scorrono tutti uguali. Al Gf Vip la noia e la routine sembrano aver colpito alcuni concorrenti, in particolare Giaele De Donà che ha avanzato una strana proposta a Edoardo. «Ho voglia di litigare con qualcuno ma non so chi, con Carolina ma nemmeno mi dà il buongiorno», ha affermato la concorrente. Giaele ha poi aggiunto: «Che noia, vogliamo animare le giornate? Facciamoci trovare sotto le coperte da Antonella!», sperando di provocare un litigio tra Edoardo e Antonella, proprio ora che i due sembrano aver trovato un po’ di serenità. Giaele però può stare tranquilla, perché a breve nella casa entreranno nuovi concorrenti ad animare le giornate…

