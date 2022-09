Gf Vip, Ginevra e Nikita: quel discorso troppo piccante che imbarazza George Ciupilan

Al Gf Vip, in molti hanno notato il feeling incredibile che si sta creando tra Ginevra Lamborghini e Nikita Pelizon. Nella notte, le due hanno cominciato a scambiarsi battutine piccanti al sapore di flirt. E, mentre le due fiorellavano come se non ci fosse un domani, George Ciupilan era tra loro, completamente perso. Ecco cosa è successo.

